В Китае невеста проломила потолок букетом

Куски потолка посыпались на гостей свадьбы.

Невеста бросила букет и обрушила потолок Скриншот из видео

В Китае невеста бросила букет и проломила потолок. На видео, рассмешившее Cеть, в пятницу, 4 мая, обратил внимание УНИАН.

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Как видно на кадрах, невеста замахнулась и бросила букет. Но вместо одной из подруг невесты счастье обломилось потолку. Обломилось - в буквальном смысле. Букет взлетел вверх, проломил потолок и на гостей стали падать куски потолка.

Когда новоиспеченная жена обернулась и увидела происходящее, она была в шоке. О пострадавших не сообщается.

В Сети спорят о том, что же на самом деле стало причиной курьезного инцидента – китайский потолок, тяжелый букет или очень сильная невеста.

Напомним, в 2013 году в Великобритании свадебная сова уснула на работе, оставив молодоженов без колец.