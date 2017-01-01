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В Китае невеста проломила потолок букетом

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Куски потолка посыпались на гостей свадьбы.
Невеста бросила букет и обрушила потолок
Невеста бросила букет и обрушила потолок
Скриншот из видео

В Китае невеста бросила букет и проломила потолок. На видео, рассмешившее Cеть, в пятницу, 4 мая, обратил внимание УНИАН.

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Как видно на кадрах, невеста замахнулась и бросила букет. Но вместо одной из подруг невесты счастье обломилось потолку. Обломилось - в буквальном смысле. Букет взлетел вверх, проломил потолок и на гостей стали падать куски потолка.

Когда новоиспеченная жена обернулась и увидела происходящее, она была в шоке. О пострадавших не сообщается. 

В Сети спорят о том, что же на самом деле стало причиной курьезного инцидента – китайский потолок, тяжелый букет или очень сильная невеста.

Напомним, в 2013 году в Великобритании свадебная сова уснула на работе, оставив молодоженов без колец. 

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Теги: Китай, свадьба, курьез, букет невесты, потолок
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