Смертельное селфи: в Индии медведь убил таксиста

Водитель пытался сделать селфи с раненным животным.

В Индии медведь-губач насмерть растерзал таксиста, который хотел сфотографироваться с ним для селфи. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на издание Odisha Sun Times.

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Инцидент произошел в восточном штате Орисса. Таксист по имени Прабху Бхатара развозил гостей со свадьбы. Раненое животное лежало на обочине. Водитель вышел из машины и захотел сделать редкое селфи со зверем. Однако медведь повалил его на землю и задрал насмерть.

Медведь убил таксиста во время селфи 0:00 / 07:36

Свидетели побоялись помочь таксисту. Один из них метнул в животное чем-то тяжелым, однако от этого медведь впал в еще большую ярость. Пассажиры вызвали лесников, однако когда они приехали, таксист был уже мертв. Дальнейшая судьба медведя неизвестна.

Напомним, в 2011 году в национальном заповеднике США медведица гризли растерзала туриста. Инцидент произошел в Йеллоустоунском национальном парке.