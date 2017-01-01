Нобелевскую премию по литературе отменили из-за скандала

Скандал возник после того, как одного из членов академии, которая вручает Нобелевскую премию по литературе, обвинили в сексуальных домогательствах.

В 2018 году не будет вручения Нобелевской премии по литературе. Церемония будет перенесена на 2019 год. Об этом в пятницу, 4 мая, заявила пресс-служба Шведской академии, отвечающей за вручение Нобелевской премии по литературе, сообщает The World News.

"Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год", - говорится в сообщении для прессы, опубликованном академией.

Заявление появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии. На прошлой неделе Шведская академия заявила, что делает все необходимое для того, чтобы выйти из сложившегося кризиса.

На этой неделе шведские СМИ сообщили, что из-за кризиса имеется риск переноса присуждения Нобелевской премии по литературе этого года на следующий.

Скандал возник после того, как одного из членов академии обвинили в сексуальных домогательствах, вследствие чего ее покинуло критическое количество экспертов. Также стало известно, что из академии на протяжении многих лет заранее "сливали" имена лауреатов.

Как сообщалось, в прошлом году Нобелевская премия выросла до суммы свыше $1 миллиона.

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