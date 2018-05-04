Поставят новые котлы: на Адмирал Кузнецов дадут миллиард долларов

Единственный российский авианосец Адмирал Кузнецов будут ремонтировать и модернизировать несколько лет.

На ремонт и модернизацию авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов планируется выделить около 60 млрд рублей, примерно $1 млрд по текущему курсу. Об этом Интерфаксу сообщил в пятниц, 4 мая, источник, знакомый с ситуацией.

Техническое задание уже утверждено. По оценке собеседника агентства, указанная сумма - “ достаточно оптимистичный вариант“ поскольку ранее в прессе назывались разные суммы, в пределах от 22 до 65 миллиардов рублей.

Для сравнения, ремонт однотипного авианосца Викрамадитья (до продажи - Адмирал Горшков) для ВМС Индии обошлись примерно в $2,3 миллиарда.

Как сообщил ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук, в ходе ремонта и модернизации авианосец получит новые комплексы ПВО, новые элементы энергетического оборудования. Кроме того, будет заменено энергетическое оборудование: поставят новые котлы и ряд новых насосов. На комплекс Гранит денег не хватит.

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Сейчас Адмирал Кузнецов на заводе. работы должны стартовать в мае, а закончить модернизацию россияне хотят к концу 2020 года.

Отметим, что до ремонта российский авианосец выполнял задачи в Средиземном море. Он “прославился“ небоевыми потерями: в ноябре 2016-ого упал и утонул Миг-29, в декабре - Су-33. Зимой 2017-ого он вернулся в Россию