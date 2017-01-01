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Песчаная буря в Индии: число жертв превысило 140

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Тысячи людей в Уттар-Прадеше и Раджастхане покинули дома, разрушенные ураганным ветром, скорость которого достигала 130 километров в час.
Последствия песчаной бури в Индии
Последствия песчаной бури в Индии

Число погибших в ходе песчаной бури в Индии достигло 143 человека. Власти не исключают, что число жертв может еще увеличиться, сообщает AFP.

По данным СМИ, песчаная буря унесла жизни 121 человека в штатах Уттар-Прадеш, Раджастан, Уттаракханд и Пенджаб. Еще 21 человек погиб на юге страны в результате многочисленных ударов молнии.

Также сообщается, что тысячи людей в Уттар-Прадеше и Раджастхане покинули дома, разрушенные ураганным ветром, скорость которого достигала 130 километров в час.

Ранее сообщалось о 97 погибших и 143 пострадавших в результате сильной песчаной бури на северо-западе Индии.

 

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Теги: Индия, стихия, жертвы, стихийное бедствие, песчаные бури
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Источник: korrespondent.net

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