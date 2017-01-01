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В РФ открыли очередные уголовные дела по событиям в Украине

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Следственный комитет России возбудил два дела за применение запрещенных средств и методов ведения войны.
СК возбудил два дела по фактам обстрелов гражданских объектов на Донбассе
СК возбудил два дела по фактам обстрелов гражданских объектов на Донбассе
Следком РФ

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела из-за якобы обстрела украинскими военными гражданских позиций на Донбассе. Как сообщает пресс-служба российского ведомства, дела возбуждены за применение запрещенных средств и методов ведения войны.

"По данным следствия, неустановленные военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины… 26 и 28 апреля 2018 года произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Докучаевске", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов, заявляют в Следкоме РФ, погибла пожилая супружеская пара в доме.

"Во втором случае снаряд попал в автомобиль для вывоза мусора. Погибли двое мужчин, оказавшихся в зоне поражения,  одна женщина получила ранение", – добавили в российском ведомстве.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы на КПП Еленовка 7 апреля, когда получила ранение мирная жительница.

 

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Теги: Украина-Россия, уголовное дело, донбасс, обстрел, Следственный комитет России, Следком РФ
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Источник: korrespondent.net

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