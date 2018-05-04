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РФ анонсировала поставки в Крым С-400 и Панцирь-С

Комментариев: 3
В 2018 году российские соединения ПВО в аннексированном Крыму доукомплектуют штатными подразделениями ЗРК С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами Панцирь-С.
ЗРК С-400 Триумф
ЗРК С-400 Триумф

В России заявили о намерении перебросить в аннексированный Крым новые комплексы С-400 Триумф и Панцирь-С. Об этом заявил командующий войсками Южного военного округа РФ Александр Дворников, передает в пятницу, 4 мая, РБК.

“В Крыму соединения ПВО будут доукомплектованы (в 2018 году) штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С“, - сообщил он.

По словам генерала, дислоцированные в Крыму российские части ПВО и авиации на 100% перевооружены новыми образцами вооружения.

“На военных аэродромах в готовности выполнить боевую задачу стоят современные истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 Аллигатор, Ми-28Н Ночной охотник“, - уточнил он.

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С-400 Триумф - российская зенитная ракетная система, способная уничтожать средства воздушно-космического нападения на большой и средней дальности. Поражать аэродинамические цели Триумф способен на расстоянии до 400 км, а тактические баллистические цели - до 60 км. В России С-400 была принята на вооружение в 2007 году. ЗРК Панцирь предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных целей.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Крым, ПВО, российские войска, аннексия Крыма, С-400
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Комментариев (3)
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cat1954    04.05.2018, 13:15
Оценка:  -1
cat1954
Обычно, перед курортным сезоном, анонсируют что-то связанное с отдыхом.... Ущербные размещают ракеты.... Добро пожаловать туристы (ИДИОТЫ).
*******    04.05.2018, 12:52
Оценка:  0
*******
Эти системы не рабочие.......
Пусть отправляют
Doriаn_    04.05.2018, 12:49
Оценка:  -1
Doriаn_
Будет что потом в металлолом сдать.
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