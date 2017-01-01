В Беларуси умерла мать Героя Украины Жизневского

Нина Жизневская прожила меньше месяца после смерти мужа Михаила. Она скончалась в Гомельском госпитале для людей с инвалидностью, куда ее доставила скорая помощь.

Нина Жизневская приезжала в Киев на открытие памятника сыну Радио Свобода

В Беларуси на 61 году жизни умерла Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского. Об этом сообщает Радио Свобода в пятницу, 4 мая, со ссылкой на ее дочь Наталью.

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Отмечается, что Нина Жизневская умерла в Гомельском госпитале для людей с инвалидностью, куда ее доставила скорая помощь.

“Она прожила меньше месяца после смерти мужа Михаила Петровича, который умер 8 апреля“, – говорится в сообщении.

Напомним, Михаил Жизневский был одним из активистов Майдана в Киеве. Он был убит 22 января 2014 года выстрелом в сердце на улице Грушевского.

В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Также Жизневский награжден орденом Героев Небесной сотни.