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В Беларуси умерла мать Героя Украины Жизневского

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Нина Жизневская прожила меньше месяца после смерти мужа Михаила. Она скончалась в Гомельском госпитале для людей с инвалидностью, куда ее доставила скорая помощь.
Нина Жизневская приезжала в Киев на открытие памятника сыну
Нина Жизневская приезжала в Киев на открытие памятника сыну
Радио Свобода

В Беларуси на 61 году жизни умерла Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского. Об этом сообщает Радио Свобода в пятницу, 4 мая, со ссылкой на ее дочь Наталью.

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Отмечается, что Нина Жизневская умерла в Гомельском госпитале для людей с инвалидностью, куда ее доставила скорая помощь.

“Она прожила меньше месяца после смерти мужа Михаила Петровича, который умер 8 апреля“, – говорится в сообщении.

Напомним, Михаил Жизневский был одним из активистов Майдана в Киеве. Он был убит 22 января 2014 года выстрелом в сердце на улице Грушевского.

В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Также Жизневский  награжден орденом Героев Небесной сотни.

 

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Теги: Жизневский, Беларусь, майдан, Гомель, Евромайдан, активист
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