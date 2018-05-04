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Россия задержала в Черном море украинское судно

Комментариев: 3
На задержанном судне изъято несколько километров рыболовных сетей, а само судно и его экипаж (пятеро граждан Украины) доставлены в аннексированный Крым.
Пограничники РФ задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно
Пограничники РФ задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно
obozrevatel.com

Российский пограничный сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, которое вело незаконный вылов камбалы. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Крыму.

По данным ведомства, судно было задержано в пятницу, 4 мая, “в исключительной экономической зоне России“ неподалеку от крымского мыса Тарханкут.

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Отмечается, что на задержанном судне пограничниками изъято несколько километров рыболовных сетей, а само судно и его экипаж (пятеро граждан Украины) доставлены на территорию аннексированного Крыма “для проведения процессуальных действий“.

“Пограничное управление принимает все необходимые меры по прекращению противоправной деятельности в Черном и Азовском морях. Деятельность пограничных органов ФСБ России в этой сфере осуществляется в строгом соответствии с международным морским правом“, - говорится в сообщении погрануправления.

Как сообщается, ЯМК-0041 ранее неоднократно задерживался рыбинспекторами Украины за незаконный промысел осетровых.

Напомним, в марте 2018 года в Азовском море украинские пограничники задержали российский сейнер Норд с десятью членами экипажа.

3 мая в Госпогранслужбе заявили, что РФ массово останавливает иностранные суда, следующие в Украину.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Крым, Черное море, судно, рыбалка, задержание, рыболовство, корабли
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    04.05.2018, 15:02
Оценка:  0
Колишній-східняк
Они же обещали, что отмщение не задержится. А реальные пацаны своё обещание держат. Им пoxepy, что Крым никто рассеским не признаёт, кроме пары африканских людоедов.
WTF2wtf    04.05.2018, 14:31
Оценка:  +3
WTF2wtf
с какого перепугу у побережья Крыма "исключительная экономическая зона России"??????
кто ее такой когда-то признавал??????
Doriаn_    04.05.2018, 14:30
Оценка:  +3
Doriаn_
С каких это пор мыс Тарханкут стал рассейским ?
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