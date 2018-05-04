В России выжившего узника Аушвица лишили жилья

Пенсионер выжил в Освенциме, пережил Гитлера и остался ни с чем.

В Перми бывший узник концентрационного лагеря Аушвиц Валентин Власов лишился жилья. Соседи без его ведома присвоили себе его дом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на один из российских телеканалов.

Пенсионер рассказал, что в Аушвиц он попал, будучи ребенком, но выжил из-за счастливой случайности – он оказался похож на сына одного из надзирателей. Власов утверждает, что документы, подтверждающие его статус, сгорели при пожаре.

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Пожар произошел в 2015 году, когда Власов жил в двухэтажном доме, где взорвался бытовой газ. Он переехал на дачу, купленную в 1990-е годы по расписке. Кроме нее и записи в домовой книге, документов на дом не было.

“У хозяйки тоже не было документов. Она тоже под расписку купила. Ну тогда это было модно. Тогда не было палат регистрационных. Жила у меня здесь дочь 20 лет, внуки выросли, а сейчас я начал узаконивать, и вот, начались проблемы“, — сказал пенсионер.

Когда Власов решил узаконить дачу и прописаться там, то подал в суд соответствующий иск. Тогда и выяснилось, что его дом якобы уже несколько лет приватизирован соседями как якобы находящийся на их земельном участке.

Чтобы узаконить дачу и прописаться там, Власов подал иск в суд. Тогда и выяснилось, что его дом уже несколько лет принадлежит соседям — якобы он стоит на их земельном участке.

“Адвоката наняли на суде. И та судье даже слова не давала говорить, все выступала, выступала, и якобы этот дом им должен принадлежать. Мой дом. Суд сказал, ну, в общем, мне отказали“, — вспоминал оставшийся без жилья мужчина. Он намерен обжаловать решение.

Напомним, 16 апреля сообщалось, что в Германии будут судить 94-летнего надзирателя Аушвица.