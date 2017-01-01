ОЗХО опровергла слова своего главы

Организация по запрещению химического оружия выпустила заявление, в котором опровергается информация, ранее озвученная руководителем относительно отравления Скрипалей.

Точное количество вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию определить невозможно. Об этом говорится на сайте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В заявлении указывается, что речь, скорее всего, может идти о миллиграммах яда. Обнаруженное на месте отравления вещество было высокой чистоты и устойчиво к влиянию окружающей среды и погодным условиям.

Ранее глава ОЗХО Ахмед Узюмджю сказал, что для отравления Скрипалей использовали 50-100 граммов нервно-паралитического вещества в жидком виде.

В МИД России отметили, что такого количества яда было бы достаточно, чтобы убить не только двух человек, но и всех жителей близлежащих кварталов.

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