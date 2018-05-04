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В России нашли "террористов, координировавшихся через Telegram"

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Россиян задержали в Ярославле 3-4 мая. По данным спецслужб РФ, они панировали теракты на территории ряда субъектов России.
Мужчин задержали 3-4 мая
Мужчин задержали 3-4 мая
ФСБ России

Российская ФСБ сообщила о задержании в Ярославле пятерых членов ячейки международной террористической организации Исламское государство, планировавших теракты в нескольких регионах России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 4 мая.

"Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов", - сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Личности террористов в интересах следствия не разглашаются.

Ранее в Ираке к пожизненному заключению приговорили двух женщин из России после того, как суд в Багдаде установил их причастность к Исламскому государству.

 

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Теги: Россия, теракт, ФСБ, задержание, Telegram, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Игорь!    04.05.2018, 18:24
Оценка:  0
Игорь!
На росии только барыги из фсб совершают теракты. Новость фейк, как и вся недоросия.
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