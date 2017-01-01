Спасите нас. Олигархи выставляют счет России

Попавшие под санкции олигархи просят правительство компенсировать им убытки. Пойдет ли на такой шаг Кремль?

Российские олигархи, оказавшиеся под санкциями, просят помощи у Кремля. Группа Ренова бизнесмена Виктора Вексельберга, находящаяся под американскими санкциями, первой направила в правительство список мер по поддержке активов.

Просит олигарх откровенно много. Что Кремль приготовил для олигархов?

Даже газировку запретить

Вексельберг просит о рефинансировании в госбанках кредитов, взятых на Западе, на 820 миллионов евро под залог концерна Русал.

Кроме того, Ренова просит содействия при получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов, а также таможенные льготы, среди которых пошлины на продукты конкурентов и нулевые ставки на импорт сырья для производства компании.

Вексельберг предложил полностью запретить ввоз газированных напитков Evian и Perrier, чтобы поддержать Байкал холдинг по производству питьевой воды, входящий в состав Реновы.

Список предложений максимально широк, однако в Ренове понимают, что возможно не получат все запрошенные льготы. “Понятно, что возможности государства не безграничны и поддержка будет направлена прежде всего на сохранение рабочих мест в компаниях, попавших под санкции или тесно связанных с ними”, – отмечает издание Коммерсант.

Премьер Дмитрий Медведев уже пообещал, что предпринимателям, попавшим под американские санкции, помогут.

Национализировать предприятия олигархов?

Самые большие проблемы американские санкции создали алюминиевому гиганту Русал, который принадлежит Олегу Дерипаске.

Сейчас капитализация Русала упала в два раз. Оценка личного состояния Дерипаски сократилась на 1,3 миллиарда долларов. Лихорадочной распродажей ценных бумаг компании движет то обстоятельство, что никто не представляет себе, чем дело кончится в конечном итоге. Потеряет ли Русал только лишь американский рынок (это 1,8 миллиардов долларов из почти 10 миллиардов выручки) или же падение доходов будет более масштабным.

Кремль не исключает возможности национализации Русала. Учитывая, что сегодня крупнейшими кредиторами компании являются Сбербанк и ВТБ, национализация компании выглядит практически неизбежной, отмечают эксперты.

Выкуп доли Олега Дерипаски в Русале государством возможен, но предметного обсуждения пока не было, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

“Что касается национализации, то мы не слышали желаний собственников и основных акционеров пойти по пути национализации, а в данном случае нужно ориентироваться не только на государство, но и на самих собственников", - прокомментировал возможность национализации Русала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Олигархи в России станут государственными?

“За время правления Путина произошло настоящее огосударствление олигархии. Кремль использует этих якобы всемогущих людей и дает им некоторую экономическую свободу”, - пишет швейцарское издание Neue Z"urcher Zeitung.

Во время экономического кризиса правительство поддерживает этих бизнесменов, чтобы “стратегически важные” предприятия не попали в руки иностранцев. В энергетической области государственные капиталисты по милости Путина уже за прошедшие годы заняли командное положение.

Последние санкции только укрепили фатальную связь Кремля и миллиардеров.

“Но теперь не только Путин обладает правом решать, кто чем может обладать, Вашингтон также хочет это определять. В результате скорее всего получится, что государственный капитализм в России укрепится, а стагнация экономики усилится. Таким образом, передача «Русала» в государственные руки может стать одним из решений проблемы. Миллиардеры как (непопулярные) агенты позитивного экономического развития отжили свое. Фигура предпринимателя, которому в российском обществе и так приходится нелегко, терпит очередное поражение”, - констатирует издание.

Вместе с тем Forbes считает, что нынешняя история с Русалом выглядит как подарок судьбы для российского правительства. “Она дает властям возможность откатать модель «добровольной национализации» крупной частной компании «в связи» или «под предлогом» угрозы национальной безопасности. Учитывая, что Вашингтон может назвать «ближайшим союзником» Путина (со всеми вытекающими из этого последствиями) любого человека из списка богатейших людей России, то модель эту можно включить и превентивно. Не дожидаясь, когда Минфин США издаст очередные «Акты», в которых будут фамилии Лисина, Мордашева, Алекперова, Усманова и далее по списку”, - отмечает издание.

В любом случае в ближайшие годы богатейших российских бизнесменов ждут непростые времена. Многим из числа тех, кто сколотил состояния в 1990-е и 2000-е, придется уйти на “пенсию”. Они, похоже, стали слишком уязвимым элементом в конструкции современной России. Они слишком публичны. Их слишком хорошо знают на Западе.