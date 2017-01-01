В аэропорту Лондона появились рейсы на планеты из Звездных войн
На табло появилась информация о рейсах на планету Татуин, Звезду смерти. Все это в честь неофициального дня Звездных войн.
В лондонском аэропорту Хитроу в пятницу, 4 мая, в честь неофициального дня Звездных войн, появилось электронное табло с информацией о рейсах на планету Татуин, Звезду смерти и другие. Об этом пишет Медуза.
Некоторые рейсы сопровождались комментариями: рейс до планеты Хот задержан - уборка снега на взлетной полосе, на планету Джакку не получится добраться из-за песчаного шторма, а на планете Кашиик стоит ждать дополнительного досмотра, если у вас с собой арбалет.
Ранее в Сети был опубликован трейлер спин-оффа Звездных войн. Лента Соло.
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