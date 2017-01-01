Британские истребители перехватили самолет РФ над Черным морем

Истребители Тайфун поднялись над Черным морем, чтобы сопроводить российский самолет Ил-20 вблизи базы НАТО.

Британские истребители Тайфун поднялись над Черным морем для того, чтобы сопроводить российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 вблизи базы НАТО. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу, 4 мая, Королевскими ВВС Великобритании в соцсети Twitter.

"Истребители Тайфун, размещенные в Румынии, направили в качестве ответной меры на российский самолет Ил-20 Coot (Лысуха по классификации НАТО), который действовал вблизи воздушного пространства НАТО над Черным морем", - отмечается в сообщении.

Ранее российский истребитель Су-30 совершил перехват американского самолета P-8 Poseidon над Черным морем. Пентагон охарактеризовал действия российской стороны как небезопасные.

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