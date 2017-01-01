Кардинальная смена подхода к КНДР себя оправдала – Трамп

Трамп раскритиковал прежнюю администрацию США, которая, по его словам, боялась отвечать на провокации и агрессивные заявления КНДР.



Американский президент Дональд Трамп заявил, что поступил правильно, радикально изменив подход США к решению северокорейской проблемы.

Трамп раскритиковал прежнюю администрацию США, которая, по его словам, боялась отвечать на провокации и агрессивные заявления КНДР, опасаясь спровоцировать ядерную войну.

"Но на самом деле спровоцировать ядерную войну может как раз слабость", – сказал президент США в пятницу, 4 мая.

Напомним, 27 апреля в Южной Корее состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Джэ Ина.



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По итогам они подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились заключить мирный договор, который окончит войну, разделившую полуостров в 1953 году.

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