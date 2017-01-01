В столице Мексики запретили представления с дельфинами

В мексиканской столице Мехико объявили официальный запрет на проведение представлений, участие в которых принимают дельфины и тюлени.

Власти мексиканской столицы официально запретили проведение в Мехико представлений с использованием дельфинов и тюленей, передает РИА Новости

Закон вступит в силу в субботу, 5 мая. Запрет относится также к дельфинотерапии, популярной в последние годы.

За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 301 тысячи песо (примерно 15,5 тысячи долларов).





В Австралии на берег выбросились дельфины Владельцам дельфинариев дается срок в шесть месяцев, чтобы перевезти имеющихся у них млекопитающих в морские заповедники.

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