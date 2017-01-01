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В столице Мексики запретили представления с дельфинами

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В мексиканской столице Мехико объявили официальный запрет на проведение представлений, участие в которых принимают дельфины и тюлени.
Дельфины
Дельфины
АР
 
Власти мексиканской столицы официально запретили проведение в Мехико представлений с использованием дельфинов и тюленей, передает РИА Новости.
 
Закон вступит в силу в субботу, 5 мая. Запрет относится также к дельфинотерапии, популярной в последние годы.
 
За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 301 тысячи песо (примерно 15,5 тысячи долларов). 
 
Владельцам дельфинариев дается срок в шесть месяцев, чтобы перевезти имеющихся у них млекопитающих в морские заповедники.

В Австралии на берег выбросились дельфины
 
Напомним, в феврале на берег мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния выбросились сразу 54 дельфина.

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Теги: Мексика, дельфины, запрет, дельфинарий, дельфин
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Источник: korrespondent.net

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