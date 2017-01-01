Мадуро изобразили на избирательном бюллетене десять раз

На бюллетене размещается столько фотографий, сколько партий и движений поддержали кандидата. Действующий президент Венесуэлы заручился поддержкой 10 партий.

Национальный избирательный совет Венесуэлы представил образец бюллетеня, который будет выдаваться гражданам страны 20 мая во время выборов президента, сообщает РИА Новости

Всего в списке на высший пост пятеро кандидатов, их фотографии размещены в бюллетенях столько раз, сколько партий и движений их поддерживали.





Мадуро хочет встретиться с Трампом Действующий президент Николас Мадуро заручился поддержкой 10 партий, второй по популярности – Энри Фалькон с четырьмя портретами. Остальные три кандидата изображены по одному разу.

Напомним, прошлые президентские выборы в Венесуэле прошли в 2013 году. Тогда победил Мадуро с перевесом менее чем в один процент голосов. В настоящее время его популярность падает на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране.

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