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Мощное землетрясение произошло на Гавайях

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Эпицентр землетрясения магнитудой 6,9 располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине пяти километров.
На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 6,9
На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 6,9
Getty Images


Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях поблизости активного вулкана Килауэа, сообщает Геологическая служба США.

Толчки зафиксированы вечером 4 мая. Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине пяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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Напомним, ранее при землетрясении в Турции пострадали 39 человек.

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Теги: Землетрясения, Гавайи, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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