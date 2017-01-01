Власти Ирана заявили о непричастности к блокировке Telegram

Иран заменит Telegram собственным мессенджером

"Если на высочайшем уровне было принято решение об ограничении или блокировке общения между людьми, то об этом должны узнать те настоящие хозяева страны – народ. До сих пор ни одна социальная сеть или мессенджер не были заблокированы этим правительством и не будут", – написал он в Instagram.