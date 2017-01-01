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Власти Ирана заявили о непричастности к блокировке Telegram

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По словам иранского президента Хасана Роухани, блокировка мессенджера Telegram в стране является "заказным судебным постановлением".
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что блокировка Telegram на территории его страны является "заказным постановлением" судебных органов, правительство не принимало такого решения. 
 
"Если на высочайшем уровне было принято решение об ограничении или блокировке общения между людьми, то об этом должны узнать те настоящие хозяева страны – народ. До сих пор ни одна социальная сеть или мессенджер не были заблокированы этим правительством и не будут", – написал он в Instagram.

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Напомним, решение о блокировке Telegram было принято в Иране в конце апреля. 

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Теги: Иран, блокировка, Хассана Роухани, Мессенджер
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Источник: korrespondent.net

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