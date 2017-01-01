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Джон Керри обсуждал ядерную сделку с главой МИД Ирана – СМИ

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По данным СМИ, экс-госсекретарь США Джон Керри встречался с главой министерства иностранных дел Ирана, чтобы найти решение по ядерной сделке.
Бывший американский госсекретарь Джон Керри
Бывший американский госсекретарь Джон Керри
Getty Images


Бывший госсекретарь США Джон Керри несколько раз за текущий год встречался с действующим министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке. Об этом сообщает издание Boston Globe со ссылкой на источник.

Отмечается, что Керри и Зариф обсуждали пути сохранения соглашения, однако не уточняется, удалось ли переговорщикам достичь какого-либо прогресса.

Напомним, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у разведки Израиля есть данные о продолжении ядерной программы в Иране.

США поддержали обвинения Израиля в адрес Ирана

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, Керри
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Источник: korrespondent.net

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