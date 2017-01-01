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На авианосце США сняли пародию на Звездные войны

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Пародию сделали ко Дню Звездных войн.
Американские военные снялись в ролике Sea Wars Trailer (Трейлер морских войн)
Американские военные снялись в ролике Sea Wars Trailer (Трейлер морских войн)
скриншот

Американские военные сняли пародию на трейлер к фильму Звездные войны. Ролик под названием Sea Wars Trailer (Трейлер морских войн) опубликован на официальной странице  Пентагона 4 мая.

Это видео было снято на авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) (Дуайт Эйзенхауэр), который является вторым кораблем ВМС США, построенный в своем классе.

На авианосце США сняли пародию на Звездные войны
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Отметим, что 4 мая во всем мире отмечают День киносаги Звездные войны.  Ролик полностью продублировал трейлер к фильму Звездные войны: Пробуждение Силы, который вышел в 2015 году.

В лондонском аэропорту Хитроу в честь этого “праздника“ появилось электронное табло с информацией о рейсах на планету Татуин и Звезду смерти.

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Теги: Звездные Войны, США, пародия, авианосец, Пентагон
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