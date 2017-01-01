На авианосце США сняли пародию на Звездные войны
Американские военные сняли пародию на трейлер к фильму Звездные войны. Ролик под названием Sea Wars Trailer (Трейлер морских войн) опубликован на официальной странице Пентагона 4 мая.
Это видео было снято на авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) (Дуайт Эйзенхауэр), который является вторым кораблем ВМС США, построенный в своем классе.
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Отметим, что 4 мая во всем мире отмечают День киносаги Звездные войны. Ролик полностью продублировал трейлер к фильму Звездные войны: Пробуждение Силы, который вышел в 2015 году.
В лондонском аэропорту Хитроу в честь этого “праздника“ появилось электронное табло с информацией о рейсах на планету Татуин и Звезду смерти.
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