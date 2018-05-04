Енот сорвал вылет самолета в Канаде

Животное скрылось в шланге кондиционера и попало в вентиляционную систему самолета.

В результате инцидента животное не пострадало EPA/UPG

В Канаде в аэропорту города Саскатун енот, пробравшись на самолет, сорвал вылет самолета, отправлявшегося в Торонто.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телекомпания CBC.

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По данным авиакомпании Air Canada, животное скрылось в шланге кондиционера перед тем, как технический персонал включил устройство. После начала его работы енот попал в вентиляционную систему самолета.

Сотрудникам аэропорта пришлось снять панели воздушного судна cbc.ca

Чтобы освободить енота, сотрудникам аэропорта пришлось снять панели воздушного судна, что заняло несколько часов. По словам очевидца, персонал был “удивлен и не знал, что делать“.

Служащим удалось достать енота из лайнера. В качестве компенсации пассажирам выдали ваучеры на покупку еды и скидку на будущие рейсы.

Компания обеспечила компенсацию неудобств для пассажиров cbc.ca

Как сообщалось 13 февраля, бешеный енот заблокировал работу КПП в Черниговской области.