Енот сорвал вылет самолета в Канаде
В Канаде в аэропорту города Саскатун енот, пробравшись на самолет, сорвал вылет самолета, отправлявшегося в Торонто.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телекомпания CBC.
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По данным авиакомпании Air Canada, животное скрылось в шланге кондиционера перед тем, как технический персонал включил устройство. После начала его работы енот попал в вентиляционную систему самолета.
Чтобы освободить енота, сотрудникам аэропорта пришлось снять панели воздушного судна, что заняло несколько часов. По словам очевидца, персонал был “удивлен и не знал, что делать“.
Служащим удалось достать енота из лайнера. В качестве компенсации пассажирам выдали ваучеры на покупку еды и скидку на будущие рейсы.
Как сообщалось 13 февраля, бешеный енот заблокировал работу КПП в Черниговской области.