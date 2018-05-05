Навальный организовал акции протеста против Путина в нескольких городах России. Активистов задерживают.

Акции "Он нам не царь" в России, 5 мая 2018 года

"Он нам не царь": в России протестуют против Путина

"Он нам не царь": в России протестуют против Путина

В субботу, 5 мая в России сторонники оппозиционера Алексея Навального намерены провести акции под лозунгом “Он нам не царь“, приуроченную к инаугурации президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил YouTube канал Навальный Live.

Ведущие отметили, что акции уже провели в таких городах РФ, как во Владивостое и Хабаровск и в Комсомольске-на-Амуре. Протестовать против “путинской монархии“ вышли также в Южно-Сахалинске и Иркутске.

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В некоторых городах активистов, призывающих участвовать в протестах, задерживают. Так, в Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Рязани, Тамбове, Кемерове и Чебоксарах накануне задержали тех, кто призывал население протестовать. В Красноярске задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова за организацию несогласованного мероприятия. В Москве и Санкт-Петербурге акции не согласованы.

В Барнауле полиция задержала несколько участников акции “Он нам не царь“, которые собрались в городском гайд-парке, где акции можно проводить без согласования. По словам активистки Ольги Фотиевой, задержанных (их не менее 10) обвинили в создании помех для проведения другого мероприятия с участием школьников.

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Навальный анонсировал акцию “Он нам не царь“ 12 апреля. По мнению политика, выборы 18 марта наделили Путина “царскими полномочиями“, и он собирается управлять страной как “личной собственностью“.

Среди целей акции Навальный назвал борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против действий Роскомнадзора по блокировке Telegram.

На YouTube Навального акции транслируют в прямом эфире. В соцсетях протесты сопровождают хэш-тэгом #ОнНамНеЦарь.

Ранее сообщалось, что в Москве Навальному официально запретили проводить акцию “Он нам не царь“.

Напомним, 24 марта журнал Time поместил на обложку Путина в короне рядом с надписью “восходящий царь“.