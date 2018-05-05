В Китае микроавтобус упал в реку: погибли восемь человек

Микроавтобус с людьми пожилого возраста перевернулся и упал в реку вблизи поселка Шаньтоу на юге Китая. Погибли восемь человек, еще один - пропал без вести.

В Китае микроавтобус перевернулся и упал в реку rian.com.u

На юге Китая в результате падения микроавтобуса в реку погибли восемь человек. Еще один человек пропал без вести, сообщает в субботу, 5 мая, со ссылкой на местные власти Xinhua.

Отмечено, что микроавтобус перевернулся и упал в реку вблизи поселка Шаньтоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе страны.

По информации властей, все находившиеся в микроавтобусе были пожилыми людьми.

На данный момент спасатели осуществляют поиски пропавшего человека.

Ранее сообщалось, что в Индии школьный автобус сорвался с обрыва, в результате чего погибли 30 человек.

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