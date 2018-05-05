Москва попросила у НАТО данные об уничтожении запасов Новичка в Чехии

В частности, Россию интересует, кто фиксировал уничтожение Чехией запасов Новичка. Москва ждет от Альянса официального ответа.

В Чехии сделали заявление об испытании яда Новичок

Россия запросила у НАТО данные об уничтожении чешских запасов нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом РИА Новости сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам представителя МИД, Москва ждет от Альянса официального ответа.

В частности, Россию интересует, кто фиксировал уничтожение Чехией запасов Новичка. Кроме того, в Кремле хотят знать, какие еще стран Североатлантического альянса занимаются исследованиями вещества этого типа.

Ранее в Минобороны Чехии заявили, что тестировали, но не производили нервно-паралитические вещества, относящиеся к группе Новичок.

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