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Москва попросила у НАТО данные об уничтожении запасов Новичка в Чехии

Комментариев: 1
В частности, Россию интересует, кто фиксировал уничтожение Чехией запасов Новичка. Москва ждет от Альянса официального ответа.
В Чехии сделали заявление об испытании яда Новичок
В Чехии сделали заявление об испытании яда Новичок

Россия запросила у НАТО данные об уничтожении чешских запасов нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом РИА Новости сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам представителя МИД, Москва ждет от Альянса официального ответа.

В частности, Россию интересует, кто фиксировал уничтожение Чехией запасов Новичка. Кроме того, в Кремле хотят знать, какие еще стран Североатлантического альянса занимаются исследованиями вещества этого типа.

Ранее в Минобороны Чехии заявили, что тестировали, но не производили нервно-паралитические вещества, относящиеся к группе Новичок.

 

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Теги: Россия, НАТО, Чехия, яд, Сергей Скрипаль, яд Новичок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
сергей11    05.05.2018, 11:55
Оценка:  +1
сергей11
Ну да.. и именно чехам мешал Скрипаль)))
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