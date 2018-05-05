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В России будут освящать георгиевские ленточки

Комментариев: 1
В столице Калмыкии проведут молебен и освящение георгиевских лент. В мероприятии запланировано участие школьников.
К 9 мая в России начинают проводить странные акции
К 9 мая в России начинают проводить странные акции

В Элисте (столица Калмыкии, Российская Федерация) 6 мая будут освящать георгиевские ленточки, сообщает Московский комсомолец.

"В это воскресенье, 6 мая, состоятся праздничные мероприятия в честь святого великомученика Георгия Победоносца. В этот день в 13.30, как сообщает Элистинская и Калмыцкая епархия, проведут молебен и освящение георгиевских лент", - пишет издание.

В мероприятии, по информации издания, запланировано участие школьников средних школ.

Накануне школьники уже участвовали в митинге, куда "принесли портреты своих предков и отдали дань уважения ветеранам и участникам войны, а также всем, кто погиб, отдавая жизнь за Великую Родину".

Напомним, в России к 9 мая появились в продаже тапочки с портретами солдат Победы. А в Крыму к празднику всех продавщиц нарядят в пилотки цвета хаки.

В Украину не пустили двух россиян из-за георгиевских ленточек

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Теги: Россия, 9 мая, День Победы, Георгиевская ленточка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Doriаn_    05.05.2018, 12:16
Оценка:  -1
Doriаn_
Георгиевский коричневый майонез уже в продаже на россии. А как на счет георгиевской туалетной бумаги ?
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