Страсти по Новичку. Зачем Земан выгораживает РФ?

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в военной лаборатории в Брно производился и испытывался газ "Новичок", которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь.

В деле отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля новый поворот. Президент Чехии Милош Земан заявил, что в его стране производилось нервно-паралитическое вещество Новичок и проводились его испытания.

Именно Новичком по версии Великобритании травили Скрипалей. На Западе всю вину за отравление экс-шпиона возложили на Россию, после чего массово выслали дипломатов РФ и ввели новые санкции против Москвы.

Версия же Земана наоборот играет в пользу Кремля, который не перестает заявлять о своей непричастности к делу Скрипаля.

Корреспондент.net разбирался, зачем давний друг Владимира Путина Милош Земан вмешивается в большую геополитическую игру.

Версия президента Чехии

Земан утверждает, что согласно докладу Службы внутренней разведки Чехии, небольшое количество газа было произведено в лаборатории в Брно. После испытаний все произведенные образцы были уничтожены.

"Заключение таково, что наша страна производила и испытывала "Новичок", пусть даже в малых количествах и с последующим уничтожением. Было бы лицемерием притворяться, что это не так", - говорит президент Чехии.

К отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля это заявление формально никакого отношения не имеет. По данным Земана, в Чехии испытывалось вещество А-230. Бывшего же российского разведчика отравили веществом А-234, то есть ядом, сходным по своим свойствам, но отличающимся по химическому составу.

Не хватило бы для этой химической атаки и того количество вещества, которое тестировалось в Чехии. Сам Земан говорит об очень малых количествах.

В правительстве Чехии своя версия

Ранее в России заявляли, что вещество Новичок могли разрабатывать на территории Чехии. Премьер страны Андрей Бабиш назвал эти сообщения ложью. Глава МИД Чехии Мартин Стропницкий и его коллега из минобороны Карла Шлехтова также категорически отрицали эту информацию.

В МИД Чехии сразу же уточнили заявление Земана. Там подчеркнули, что нервно-паралитическое вещество из группы Новичок, которую исследовали в Институте военных исследований в чешском Брно, отличается от яда, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

По данным внешнеполитического ведомства, чешские военные с согласия Организации по запрещению химического оружия изготовили и протестировали несколько миллилитров А-230, чтобы понять, как защищаться против него. А потом ядовитое вещество ликвидировали.

По данным минобороны, речь идет о микрограммах нервно-паралитических веществ, относящихся к группе Новичок. На территории страны яды тестируются в ходе испытаний, которые проводятся в целях совершенствования национальной системы противохимической обороны. После завершения опытов они немедленно уничтожаются.

"Речь идет о так называемом микросинтезе (отравляющих веществ), который, согласно международным соглашениям, не считается (их) производством", - подчеркнуло военное ведомство.

То есть для химической атаки в Солсбери не хватило бы того количество вещества, которое тестировалось в Чехии.

В свою очередь председатель чешской Государственной службы по ядерной безопасности Дана Драбова, чья организация отвечает за соблюдение договора о нераспространении химического оружия на территории Чехии, уточнила, что количество химического вещества, возникшее в результате так называемого микросинтеза, может убить "разве что муху", но и это в реальности невозможно, потому что вещество распадается уже в процессе анализа.

Россия тут же отреагировала

Формально Милош Земан никак не помог России, в реальности же он не мог не понимать, как будет использовано Кремлем в пропагандистских целях это заявление, отмечает эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский.

Представитель МИД России Мария Захарова тут же назвала заявление чешского президента доказательством лживости британских политиков. "Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче", - написала дипломат на своей страничке в Facebook.

Россия запросила у НАТО данные об уничтожении чешских запасов нервно-паралитического вещества Новичок позже заявила Захарова. По ее словам, Москва ждет от Альянса официального ответа. В частности, Россию интересует, кто фиксировал уничтожение Чехией запасов Новичка. Кроме того, в Кремле хотят знать, какие еще страны Североатлантического альянса занимаются исследованиями вещества этого типа.

“Лучшего подарка для кремлевской пропаганды и не придумаешь. Ну кто, кроме специалистов, будет разбираться в разнице между веществами А-234 и А-230, спорить о том, какое из них можно называть "Новичком"? Тем более после того, как сам чешский президент сказал, что правительство его страны - а значит, скорее всего, и британское - по непонятной ему причине солгало?”, - комментирует Преображенский.

По словам эксперта, достаточно просто ловко выдернуть пару цитат, что и делают многие российские СМИ - и пропагандистская баталия выиграна. “И можно даже не добавлять к этому дикое предположение, что, мол, британские спецслужбы сами себя отравили. Привыкший к конспирологии ум российского читателя сам додумает недостающие фейки”.

Зачем это Земану?

С одной стороны, Земан – давний друг Путина. Он оправдывает аннексию Крыма, выступает за отмену антироссийских санкций и говорит, что развитие Европы без России невозможно.

Вместе с тем, по мнению наблюдателей, таким заявлением Земану важно было надавить на собственное правительство, выставив его компанией лжецов.

Под сомнение теперь можно поставить высылку трех российских дипломатов из Чехии, поскольку одним из обоснований были именно заявления МИД РФ о возможном чешском происхождении Новичка.

Все это бьет по и без того слабой репутации нынешнего чешского правительства. Это могло понадобиться Земану, например, потому, что премьер Бабиш сейчас ведет переговоры о создании новой правящей коалиции с Социал-демократической партией Чехии, контроля над которой недавно добились соратники президента. После такого удара в спину глава правительства, весьма вероятно, станет посговорчивее. Например, вынужден будет уступить младшим партнерам по коалиции МИД или минобороны, в связи с тем, что эти министры "дискредитировали себя".

Так что есть шанс, что главной в этом скандале является чешская внутриполитическая борьба. Хотя и кремлевская пропаганда не замедлила воспользоваться "набросом" Земана.