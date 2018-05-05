Акция "Он нам не царь" в Москве: казаки бьют людей, полиция задерживает

Тысячи жителей Москвы собрались возле памятника Пушкину на антипутинский митинг. Им противостоит ОМОН и "казачки".

Акция протеста "Он нам не царь" twitter.com/nedimon_msk

В субботу, 5 мая, на Пушкинской площади в Москве собрались сторонники оппозиционера Алексея Навального и другие противники кремлевского режима под лозунгом “Он нам не царь“. Полицейские проводят выборочные задержания.

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Противостоять митингующим не только силовики, но “казаки“, члены прокремлевского Национально-освободительного движения. Корреспондент Радио Свобода, которое ведет прямую трансляцию с места события, рассказала о том, как эти казаки били протестующих нагайками и в целом помогали полицейским “окучивать“ активистов.

Группа людей в форме казаков, проходя мимо здания Известий, руками била прохожих, в том числе по лицу. Другие группы в казачьей форме (примерно 15 чел) двигаются в сторону Известий со стороны Чеховской. — ОГОН (@OgonWatch) 5 мая 2018 г.

Над площадью постоянно летают вертолеты, причем довольно низко, потому их шум перебивает крики протестующих (“Путин - вор“, “Долой царя!“ и т.п.) Их также перекрикивают провластные активисты, они скандируют “Родина! Свобода! Путин!“ , “Позор хоямчкам Навального“, “Майдан не пройдет“.

Какая-то женщина кричала: “Бандерлоги - марш на Украину!“

Столкновения на Пушкинской площади: полиция бьёт людей дубинками, толпа надвинулась на полицию, те отступают к автобусам. Полиция бьёт участников дубинками, задерживает и затаскивает в автобус. В автобусе сидит человек с разбитым лицом, у него течёт кровь. — ОГОН (@OgonWatch) 5 мая 2018 г.

Два-три молодых человека побили одного из сторонников Навального, передает корреспондент Медиазоны. Телеканал Дождь сообщает, что прокремлевских активистов, спровоцировавших стычку, увела полиция. При этом на Радио Свобода говорят, что ни один человек в камуфляже с георгиевской ленточкой задержан не был - “они неприкасаемые“.

Задержанный на Пушкинской фотокор Новой газеты twitter.com/novaya_gazeta

Журналисту один из протестующих рассказал, что “казакам“ за заплатили по 5 тысяч рублей. Они якобы сами этим хвастались.

По информации корреспондента Новой газеты, уже задержаны как минимум 10 человек. Среди задержанных и сам Навальный.

Обновление

По данным ОВД-Инфо на 15:00, в Москве задержаны 52 человека.

Отметим, что аналогичные акции 5 мая проходят в других городах России. Там тоже задерживают самых активных.