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Акция "Он нам не царь" в Москве: казаки бьют людей, полиция задерживает

Комментариев: 7
Тысячи жителей Москвы собрались возле памятника Пушкину на антипутинский митинг. Им противостоит ОМОН и "казачки".
Акция протеста "Он нам не царь"
Акция протеста "Он нам не царь"
twitter.com/nedimon_msk

В субботу, 5 мая, на Пушкинской площади в Москве собрались сторонники оппозиционера Алексея Навального и другие противники кремлевского режима под лозунгом “Он нам не царь“. Полицейские проводят выборочные задержания.

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Противостоять митингующим не только силовики, но “казаки“, члены прокремлевского Национально-освободительного движения. Корреспондент Радио Свобода, которое ведет прямую трансляцию с места события, рассказала о том, как эти казаки били протестующих нагайками и в целом помогали полицейским “окучивать“ активистов.

Над площадью постоянно летают вертолеты, причем довольно низко, потому их шум перебивает крики протестующих (“Путин - вор“, “Долой царя!“ и т.п.) Их также перекрикивают провластные активисты, они скандируют “Родина! Свобода! Путин!“ , “Позор хоямчкам Навального“, “Майдан не пройдет“.

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Два-три молодых человека побили одного из сторонников Навального, передает корреспондент Медиазоны. Телеканал Дождь сообщает, что прокремлевских активистов, спровоцировавших стычку, увела полиция. При этом на Радио Свобода говорят, что ни один человек в камуфляже с георгиевской ленточкой задержан не был - “они неприкасаемые“.

Задержанный на Пушкинской фотокор Новой газеты
Задержанный на Пушкинской фотокор Новой газеты
twitter.com/novaya_gazeta

Журналисту один из протестующих рассказал, что “казакам“ за заплатили по 5 тысяч рублей. Они якобы сами этим хвастались.

По информации корреспондента Новой газеты, уже задержаны как минимум 10 человек. Среди задержанных и сам Навальный.

Обновление

По данным ОВД-Инфо на 15:00, в Москве задержаны 52 человека.

Отметим, что аналогичные акции 5 мая проходят в других городах России. Там тоже задерживают самых активных.

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Теги: Москва, протесты, Он нам не царь, Путин, полиция, казаки, митинг
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Комментариев (7)
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заУкраину    05.05.2018, 16:09
Оценка:  0
заУкраину
свора шакалов налетела на одного Навального
Игорь!    05.05.2018, 16:08
Оценка:  +1
Игорь!
Украинские козаки, всегда защищали народ. А руские кизяки его угнетали, даже фашистам служили. Как и сейчас выслуживаются перед плешфюрером.
M_а_р_k    05.05.2018, 16:07
Оценка:  +1
M_а_р_k
Сто лет прошло, ничего не поменялось - всё так же казаки порют нагайками кого-то в столице. Потом казаков в расход, потом опять по тому же кругу.
Этот кровавый круговорот забавно наблюдать, но желательно со стороны, подальше. Чёрт, не повезло же нам с соседями.
НочьБобра    05.05.2018, 15:56
Оценка:  +2
НочьБобра
Не надо никаких акций. Дайте россии спокойно помереть .
Кайдаш    05.05.2018, 14:36
Оценка:  +5
Кайдаш
нельзя ж так с царёи то...
Кырмызы_вэ_бейаз    05.05.2018, 15:33
Оценка:  -6
Кырмызы_вэ_бейаз
Та да, был бы император Австро-Венгрии, которому Яценюк предлагал поставить во Львове памятник, было бы другое дело!
Ликомания    05.05.2018, 15:37
Оценка:  -2
Ликомания
В Англии до сих пор цариха сидит))
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