Переключиться на мобильную версию

Флот США заменит вооружение на кораблях лазерами - СМИ

Комментариев: 0
Лазерами должны заменить зенитный артиллерийский комплекс Phalanx MK-15.
Эксперты однако утверждают, что о нововведениях говорить рано
Эксперты однако утверждают, что о нововведениях говорить рано
navy.mil

Военно-морской флот США планирует заменить лазерным оружием артиллерийское и ракетное вооружение на кораблях.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Лазерами должны заменить зенитный артиллерийский комплекс Phalanx MK-15.

Читай также: Сепаратисты применяют лазерное оружие - Аваков

“Речь идет о лазерах, которые теперь имеют мощность и структуру луча, необходимые для защиты от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей, а также некоторых вооружений ближнего действия“, - говорится в сообщении. 

Руководство флота рассчитывает, что использование лазерного оружия Helios избавит корабли от надобности хранения боеприпасов. 

Специалисты однако утверждают, что на данный момент ВМФ не подготовлен к нововведениям.

По словам эксперта Центра стратегических и бюджетных оценок Марка Ганзингера, в распоряжении флота пока нет “адекватного электроснабжения“ для лазерного оружия.

Напомним, 21 апреля в США в эксплуатацию был введен десантный корабль-док USS Portland, который приспособлен под установку лазерного вооружения. 

Ранее, 20 марта, в Пентагоне заявили о заключении контракта на программу разработки лазерного оружия SHiELD для истребителей F-15 ВВС США.

Поделись:
Теги: США, ВМФ, корабли, вооружение, лазеры, СМИ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь