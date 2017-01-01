Флот США заменит вооружение на кораблях лазерами - СМИ

Лазерами должны заменить зенитный артиллерийский комплекс Phalanx MK-15.

Эксперты однако утверждают, что о нововведениях говорить рано navy.mil

Военно-морской флот США планирует заменить лазерным оружием артиллерийское и ракетное вооружение на кораблях.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Лазерами должны заменить зенитный артиллерийский комплекс Phalanx MK-15.

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“Речь идет о лазерах, которые теперь имеют мощность и структуру луча, необходимые для защиты от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей, а также некоторых вооружений ближнего действия“, - говорится в сообщении.

Руководство флота рассчитывает, что использование лазерного оружия Helios избавит корабли от надобности хранения боеприпасов.

Специалисты однако утверждают, что на данный момент ВМФ не подготовлен к нововведениям.

По словам эксперта Центра стратегических и бюджетных оценок Марка Ганзингера, в распоряжении флота пока нет “адекватного электроснабжения“ для лазерного оружия.

Напомним, 21 апреля в США в эксплуатацию был введен десантный корабль-док USS Portland, который приспособлен под установку лазерного вооружения.

Ранее, 20 марта, в Пентагоне заявили о заключении контракта на программу разработки лазерного оружия SHiELD для истребителей F-15 ВВС США.