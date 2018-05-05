В Москве на митинге против Путина задержали Навального

В столице России задержали оппозиционера Алексея Навального. Это произошло на несогласованной с властями акции протеста против инаугурации главы РФ Владимира Путина.

В Москве на несогласованной с властями акции протеста против инаугурации президента России Владимира Путина на Пушкинской площади правоохранители задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает РБК.

Как отмечается, сразу после того, как Навальный вошел в толпу митингующих, к нему направились участники НОД и люди в казачьей форме, также присутствующие на месте проведения акции. Вскоре к ним подошли сотрудники полиции, которые задержали лидера Фонда борьбы с коррупцией.

Отмечено, акция сторонников Навального Он нам не царь, приуроченная к инаугурации Путина, не была согласована с властями Москвы. Мэрия предложила оппозиции согласовать проведение митинга на проспекте академика Сахарова, но Навальный не согласился на эту площадку. Накануне прокуратура выпустила предупреждение для участников и организаторов акции, напомнив о возможной ответственности.

Задержание Навального на Пушкинской 0:00 / 00:07

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Напомним в субботу, 5 мая, по всей России проходят акции против “путинской монархии“ под лозунгом “Он нам не царь“.

В Москве тысячи людей собрались на антипутинский митинг под памятником Пушкина. Им противостоят ОМОН и “казачки“.