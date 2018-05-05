"Он нам не царь". Задержаны более 350 участников акции

Россия протестует против Путина. Более 150 человек были задержаны в Красноярске. В Якутске после несанкционированной акции полиция задержала 75 человек, в Новокузнецке более 20 человек.

В России на акциях протеста Он нам не царь, приуроченных к инаугурации президента Владимира Путина, в субботу, 5 мая, задержали уже более 250 человек. Среди задержанных есть и простые прохожие, которые не принимали участия в протестах, сообщает Сибирь.Реалии.

Отмечено, что более 150 человек были задержаны в Красноярске. В свою очередь в Якутске после несанкционированной акции и митинга полиция задержала 75 человек, это почти все участники протеста, среди них несколько журналистов. Тем временем в Новокузнецке после митинга в отделении полиции оказались более 20 человек.

Во время зачистки проезжей части Страстного бульвара некоторых протестующих выхватывали из толпы и задерживали. Вот фото одного из таких задержаний: девушка накрыла собой молодого человека. В итоге унесли обоихhttps://t.co/m5ISrjRhtP



Иван Краснов / RTVI pic.twitter.com/He2xbNOc4n — RTVI (@RTVi) 5 мая 2018 г.

Как сообщается, на акции в Москве были задержаны и избиты несколько журналистов: корреспондента интернет-издания Znak.com полицейский ударил палкой. Также был задержан фотокорреспондент Новой газеты Михаил Гребенщиков. К тому же, полиция задержала молодых людей, которые пришли в коронах с надписями “Вован“ и “Димон“ и с плакатами “Фальшивые выборы“.

Он нам не царь: количество задержанных на 15 часов ovdinfo.org

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Отмечается также, что среди задержанных в Красноярске - координатор штаба Навального Яна Герасимова. На данный момент суд признал ее виновной в нарушении порядка организации митинга и арестовал на трое суток. Также сообщается, что 15 человек, задержанных в Барнауле, уже отпустили.

Напомним, в субботу, 5 мая, в российских городах проходят акции протеста “Он нам не царь“, организованные сторонниками Навального. На акции в Москве задержали самого Навального.