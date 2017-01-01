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США запустили космическую миссию на Марс

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Марсоход InSight должен прибыть на Красную планету 28 ноября. Предполагается, что он проработает не менее двух лет.

В США состоялся успешный запуск ракеты Atlas V с зондом InSight для исследования Марса. Об этом сообщает NASA в субботу, 5 мая.

Запуск ракеты произошел рано утром на базе Вандерберг в Калифорнии.

Новый марсоход будет изучать строение Марса. Название аппарата InSight расшифровывается, как Interior Explorationusing Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport – Изучение внутреннего строения с помощью сейсмологических и геодезических исследований и переноса тепла.

Ученые надеются получить новые данные о формировании планет земной группы, входящих в Солнечную систему. InSight будет замерять тектоническую активность на Марсе и изучать влияние метеоритов на планету.

Миссия должна прибыть на планету 28 ноября. Предполагается, что InSight проработает чуть больше одного марсианского года, или 728 земных дней.

Ранее сообщалось, что в NASA завершили тесты портативного ядерного реактора, который будет использоваться при освоении космоса. Первый прототип ядерного реактора Kilopower даже превзошел ожидания NASA.

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Теги: Марс, космос, NASA, ракета, видео, освоение космоса, запуск ракеты, марсоход
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Источник: korrespondent.net

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