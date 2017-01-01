В аэропорту Лондона задержали полсотни крокодилов

Владельцы рептилий нарушили правила их транспортировки.

Крокодилы дрались между собой в тесных контейнерах gov.uk

В столице Великобритании, в аэропорту Хитроу задержали живой груз в виде 50 годовалых крокодилов. Владельцы рептилий нарушили правила перевозки диких животных. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на новостной протал BBC News.

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Крокодилов пытались ввезти в Великобританию из Малайзии. Участь крокодилов была незавидна – их везли для разведения на ферме на мясо. В контейнере, в котором пытались перевозить рептилий, было недостаточно места для крокодилов.

В каждом из пяти контейнеров должно было размещаться всего четыре животных, но перевозчики поместили по 10 животных в каждый. В результате крокодилы дрались между собой. Одна из рептилий погибла.

Животных изъяли согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Представители Хоум-офиса (министерства внутренних дел Великобритании) сообщили, что найдут для крокодилов новый дом.

СИТЕС — международное соглашение, подписанное 169 государствами, вступило в силу в 1975 году. Цель Конвенции — уберечь диких животных и растения от вымирания в результате торговли. С момента подписания документа ни один из видов, находящихся под ее защитой, не вымер по этой причине.

Напомним, в Белгород-Днестровском в пятницу, 4 мая, с пятого этажа выпал крокодил. Владельцу экзотического животного теперь грозит штраф.