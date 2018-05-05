Фюрер Путин: сотрудника мэрии Вильнюса судят за оскорбление россиян

Сотрудника мэрии судят за комментарии к статьям о агрессии РФ против Украины и военных учениях в Калининградской области.

В Литве сотрудника мэрии Вильнюса, который отвечает за общественный порядок, привлекли к уголовной ответственности за публичное оскорбление россиян по национальному признаку.

Об этом сообщает литовское издание Delfi.

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Обвиняемому Дарюсу Келу сообщили о подозрении и дело передано в суд. Келу судят за комментарии в Сети, которые он ранее написал к статьям о агрессии РФ в отношении Украины и российских военных учениях в Калининградской области.

В феврале 2017 года Кела писал, что Россия - враг Литвы и всего мира, страна нищеты, голода и неудачников, и она будет уничтожена. В других комментарии он называл россиян “кацапами“, а Россию - “вонючим фашистским государством, которым руководит олигарх фюрер Путин“.

Келу в комментариях также писал: “Рад, что на востоке Украины были убиты кацапы, которые убили тысячи людей, поэтому сейчас телами кацапов в Украине засеяны поля, их не убирают, они там гниют на поле боя, но есть от них и одна польза - трупы солдат выродившейся России удобряют украинскую землю“, отметив, что от “кацапов“ другой пользы и не может быть.

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Прокурор отметил, что обвиняемый унижал достоинство россиян считая, что “Россия - выродившийся поставщик трупов для Украины, а основной заказчик этих трупов - преступный фюрер Путин“.

Кела заявил, что отрицает свою вину и сам написал около 30 жалоб в прокуратуру в связи с насмешливыми комментариями над россиянами и евреями. Он отметил, что писал исключительно о России как государстве и об агрессивной политике ее руководства.

В случае если Килу признают виновным ему грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до 2 лет.

Напомним, 21 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сделал громкое заявление насчет президента РФ Владимира Путина и сравнил его с Адольфом Гитлером.