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В Cети обсуждают жесткий разгон коммунистов в Канаде

Комментариев: 1
В канадском городе полиция разогнала шествие коммунистов, применив слезоточивый газ и резиновые дубинки.
Появилось видео разгона коммунистов в Канаде
Появилось видео разгона коммунистов в Канаде
Скриншот из видео

В сети активно обсуждают видео разгона пропагандистской демонстрации коммунистов и пророссийских активистов 1 мая в канадском городе Монреаль.

Соответствующий ролик в субботу, 5 мая, был опубликован на странице InformNapalm в соцсети Facebook.

На видео показано, как несколько десятков человек с коммунистическими плакатами и красными флагами двигаются по улицам Монреаля. Митингующих сопровождает полиция.

Вскоре участники демонстрации попытались прорвать кордон полиции, но представители правоохранительных органов молниеносно отреагировали. В ход пошел слезоточивый газ и дубинки. Митингующие скрылись, побросав флаги и плакаты.

В результате инцидента задержали несколько человек.

Пользователи соцсети в восторге от такой реакции полиции. Некоторые поинтересовались, не постановочные ли это кадры.

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Канада, видео, коммунизм, полиция, 1 мая, демонстрация, коммунист, демонстранты
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Комментариев (1)
Бяяка    05.05.2018, 16:58
Оценка:  0
Бяяка
это не жесткий разгон, это самый мягкий который нужно к ним применять
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