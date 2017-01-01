В России мужчина стрелял в правоохранителей и был ликвидирован

Квартиру злоумышленника взяли штурмом.

В Нижнем Новгороде мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов при проверке документов. После этого преступник закрылся у себя в квартире. При задержании он оказал вооруженное сопротивление полиции и был ликвидирован. Об этом в субботу, 5 мая, сообщили Интерфакс Россия.

Штурм в Нижнем Новгороде 0:00 / 01:22

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Инцидент произошел в пятницу, 4 мая. Напав на полицейских, нападения мужчина скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир. После этого здание заблокировали сотрудники спецназа ФСБ и полиция, жильцы были эвакуированы.

Квартиру взяли штурмом. Злоумышленник отказался сдаваться и открыл огонь из автоматического оружия. В результате вооруженного столкновения ранены трое правоохранителей, преступник застрелен. Его личность устанавливается.

Напомним, в пятницу, 4 мая, в Киеве задержали троих участников потасовки, в которой подстрелили СБУ-шника.