Столкновения в секторе Газа: число раненых выросло до 1143 человек

Свыше 40 человек получили огнестрельные ранения.

В ходе столкновений на границе между Израилем сектором Газа пострадали 1143 человек, среди которых 40 человек получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на Министерство здравоохранения сектора Газа.

В СМИ сообщают, что основная масса раненых - это палестинцы, которые пострадали от слезоточивого газа, примененного израильской армией.

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По данным ЦАХАЛа, в шести местах на границе с сектором Газа собрались около 10 тысяч палестинцев, которые дважды попыталась прорвать границу, в следствии чего на территорию палестинской части КПП Керем Шалом пробралось несколько десятков человек.

Палестинцы нанесли ущерб газопроводу и нефтепроводу, через которые поступают в сектор нефть и газ.

В израильской армии также заявили, что потеряли в Газе два разведывательных дрона, которые были сбиты камнями.

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Напомним, 29 апреля военные Израиля застрелили на границе сектора Газа трех палестинцев, один из которых пытался незаконно проникнуть на израильскую территорию, а двое других напали на солдат со взрывными устройствами.

Ранее, 13 апреля, в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа один палестинец погиб и более 700 были ранены.

Столкновения вызваны с акцией палестинцев, которые развернули у границы пять палаточных лагерей и требуют права на возвращение покинутых в 1948 году беженцами земель.