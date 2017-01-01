В Китае тигрица родила пять детенышей

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, но их матери приходится усиленно питаться и съедать по 20 яиц за каждый прием пищи и пить козье молоко.

В зоопарке китайского Харбина амурская тигрица родила пятерых детенышей, что считается большой редкостью. Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что сейчас малыши чувствуют себя хорошо, но их матери приходится усиленно питаться и съедать по 20 яиц за каждый прием пищи и пить козье молоко, чтобы поддерживать здоровье.

Всего в мире осталось около пяти тысяч амурских тигров. Этот вид является одним из самых редких.

Ранее в зоопарке американского города Сент-Луис самка гепарда родила восемь детенышей – рекордное число для гепардов в неволе.

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