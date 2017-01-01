Переключиться на мобильную версию

В Глазго десятки тысяч людей требовали независимости Шотландии

Комментариев: 0
По улицам крупнейшего города Шотландии прошла многотысячная демонстрация сторонников независимости. Люди несли национальные флаги и транспаранты с призывами отделения от Великобритании.

Тысячи сторонников независимости Шотландии в субботу, 5 мая, прошли по улицам Глазго, сообщает The Herald.

Организатором акции выступила организация Все под одним флагом. Перед началом мероприятия в организации заявляли, что ожидают участие 40 тысяч человек, хотя в соцсетях предполагали, что общая явка может достигать и 90 тысяч.

Мужчины, женщины и дети шли, размахивая национальным историческим флагом Шотландии.

Напомним, год назад парламент Шотландии одобрил проведение референдума о независимости.

Однако, правительство Британии отказало Шотландии в проведении референдума.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, демонстрации, Шотландия, референдум в Шотландии, независимость Шотландии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь