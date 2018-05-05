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В Париже протестуют против Макрона

Комментариев: 1
В парижской акции против реформ Эммануэля Макрона участвует около 40 тысяч человек. Менее массовые митинги - в южных городах муниципалитета Тулузы и Бордо.
В Париже тысячи человек вышли на митинг против реформ Эммануэля Макрона
В Париже тысячи человек вышли на митинг против реформ Эммануэля Макрона

В Париже в субботу, 5 мая, несколько тысяч человек вышли на митинг против реформ президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет The Guardian.

Митинг приурочено к первой годовщине правления президента.

О точном количестве протестантов пока не сообщается. К охране акции в Париже привлекли около 2 тысяч правоохранителей.

По данным СМИ, в парижской акции участвует порядка 40 тысяч человек.

Менее массовые митинги проходят также в южных городах муниципалитета Тулузы и Бордо.

 

 

Напомним, 22 марта французские госслужащие провели митинг против реформ государственной службы. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

 

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Теги: митинг, президент, Франция, фото, Париж, протест, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Злой_Биша    05.05.2018, 20:20
Оценка:  0
Злой_Биша
Негры и арабы снова бучу устроили.
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