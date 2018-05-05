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В России решили модернизировать новый лазер

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Россияне не скоро увидят лазерный комплекс Пересвет на параде Победы в Москве. Этому мешают габариты установки.
Лазерный комплекс Пересвет занимает слишком много места
Лазерный комплекс Пересвет занимает слишком много места
Минобороны РФ

Российские военные проведут модернизацию нового лазерного комплекса Пересвет. Но на это необходимы годы. Об этом сказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, сообщает РИА Новости в субботу, 5 мая.

Отвечая на вопрос о том, когда же Пересвет можно будет увидеть на параде Победы, он ответил, что это произойдет после работ по модернизации комплекса.

"Я думаю, что в ближайшие два-три года это возможно, потому что ведутся работы уже по модернизации этого комплекса", – сказал Борисов.

По его словам, на сегодня Пересвет требует достаточно много машин обеспечения, но скоро "он будет достаточно компактный".

"И, возможно, мы его также представим широкой публике", – добавил замминистра.

Ранее Юрий Борисов сообщил, что в России вооружили гиперзвуковыми ракетами Кинжал десять истребителей-перехватчиков МиГ-31 дальнего радиуса действия.

Напомним, о новых видах оружия впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

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Теги: Россия, армия и вооружение, оружие, лазер
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Источник: korrespondent.net

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