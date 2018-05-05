В России решили модернизировать новый лазер

Россияне не скоро увидят лазерный комплекс Пересвет на параде Победы в Москве. Этому мешают габариты установки.

Российские военные проведут модернизацию нового лазерного комплекса Пересвет. Но на это необходимы годы. Об этом сказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, сообщает РИА Новости в субботу, 5 мая.

Отвечая на вопрос о том, когда же Пересвет можно будет увидеть на параде Победы, он ответил, что это произойдет после работ по модернизации комплекса.

"Я думаю, что в ближайшие два-три года это возможно, потому что ведутся работы уже по модернизации этого комплекса", – сказал Борисов.

По его словам, на сегодня Пересвет требует достаточно много машин обеспечения, но скоро "он будет достаточно компактный".

"И, возможно, мы его также представим широкой публике", – добавил замминистра.

Ранее Юрий Борисов сообщил, что в России вооружили гиперзвуковыми ракетами Кинжал десять истребителей-перехватчиков МиГ-31 дальнего радиуса действия.

Напомним, о новых видах оружия впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

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