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Итальянка завещала полтора миллиона евро коту

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На эти деньги коту Пилу должны оказывать услуги ветеринара, обеспечивать комфортное жилье, удовлетворять его нужды.
В Италии коту завещали полтора миллиона евро
В Италии коту завещали полтора миллиона евро
Getty Images

Чечилия Анна из Вероны завещала черно-белому коту по кличке Пилу полтора миллиона евро. Об этом в пятницу, 4 мая, пишет Repubblica.

Женщина скончалась в 88 лет. У нее не было супруга и детей, и незадолго до смерти она завещала все свое состояние домашнему любимцу, которого несколько лет назад подобрала на улице.

Состоянием Пилу распоряжаются представители Фонда вкладчиков. Согласно воле итальянки, на эти деньги коту должны оказывать услуги ветеринара, обеспечивать комфортное жилье и удовлетворять все его нужды.

Пилу живет в приюте для домашних животных в Милане. У нового владельца животного не будет права распоряжаться состоянием кота, он будет обязан отчитываться за потраченные на него средства.

После смерти Пилу деньги достанутся одной из зоозащитных организаций.

 

 

Ранее в Италии кот по кличке Джерри получил в наследство от покойной хозяйки 30 тысяч евро.

 

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Теги: Италия, животное, фото, кот, одиночество, Наследство, завещание
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Источник: korrespondent.net

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