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Число задержанных на акциях против Путина возросло до 1607 человек

Комментариев: 1
В Москве задержали 704 человека, в Санкт-Петербурге - 229, в Челябинске - 164, в Якутске - 75, в Астрахани - 69.
Число задержанных на акциях в РФ возросло
Число задержанных на акциях в РФ возросло
twitter.com/teamnavalny

В 23 российских городах на акциях протеста Он нам не царь по состоянию на 20:00 субботы, 5 мая, задержаны 1607 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Больше всего людей на данный момент задержали в Москве - 704. В Санкт-Петербурге задержали 229 человек, в Челябинске - 164, в Якутске - 75, в Астрахани - 69. Также есть задержанные в Красноярске, Кемерово, Калуге, Екатеринбурге, Саратове, Воронеже и других городах.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сторонник российского оппозиционного политика Алексея Навального вышел с одиночным пикетом, присоединившись к российской акции Он нам не царь.

Напомним, 5 мая в разных городах России проходят акции протеста Он нам не царь. Ранее сообщалось о более тысячи задержанных

 

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Теги: Россия, Путин, пикет, Владимир Путин, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Потому_что    05.05.2018, 22:52
Оценка:  0
Потому_что
1607 героев, остальные петухов с говна лепят и с лопаты едят видимо.
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