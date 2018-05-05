Число задержанных на акциях против Путина возросло до 1607 человек

В Москве задержали 704 человека, в Санкт-Петербурге - 229, в Челябинске - 164, в Якутске - 75, в Астрахани - 69.

В 23 российских городах на акциях протеста Он нам не царь по состоянию на 20:00 субботы, 5 мая, задержаны 1607 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Больше всего людей на данный момент задержали в Москве - 704. В Санкт-Петербурге задержали 229 человек, в Челябинске - 164, в Якутске - 75, в Астрахани - 69. Также есть задержанные в Красноярске, Кемерово, Калуге, Екатеринбурге, Саратове, Воронеже и других городах.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сторонник российского оппозиционного политика Алексея Навального вышел с одиночным пикетом, присоединившись к российской акции Он нам не царь.

Напомним, 5 мая в разных городах России проходят акции протеста Он нам не царь. Ранее сообщалось о более тысячи задержанных.

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