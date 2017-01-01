Полиция отпустила Навального до суда

Административное дело ранее задержанного российского оппозиционера рассмотрит Тверской суд Москвы 11 мая.

Административное дело оппозиционера Алексея Навального, задержанного на протестной акции в Москве, суд рассмотрит 11 мая, передает Интерфакс.

Адвокат Фонда борьбы с коррупцией Вероника Полякова информировала агентство, что Навального "отпустили до суда". Она также добавила, что административное дело оппозиционера рассмотрит Тверской суд Москвы.

Ранее Полякова сообщила, что Навальному вменили повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

Напомним, 5 мая в крупных городах России прошли акции "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации Владимира Путина.

По последним данным, в 23 российских городах были задержаны 1607 человек, среди которых и организатор протестов Алексей Навальный.

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