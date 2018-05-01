В Новой Зеландии обнаружили гигантский разлом

Огромная трещина в земле образовалась после проливных дождей и впечатлила своими размерами ученых.

На ферме в Новой Зеландии образовался гигантский провал, получивший прозвище "Томо", сообщает Newshub.

Отмечается, что длинна разлома возле города Роторуа достигает 200 метров, а глубина - 20 метров. Его обнаружил местный фермер Колин Тремейн после продолжительных ливней.

Это девятый провал, который сформировался на ферме в последние годы, однако новозеландский вулканолог GNS Science Брэд Скотт отметил, что нынешний разлом втрое больше, чем любой другой, изученный им ранее.

"Томо" вызвал определенный интерес у ученых, поскольку стало ясно, что он сформировался над кратером древнего вулкана, который в последний раз извергался 60 тысяч лет назад. Фото: Colin Tremain/rt.com

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Ранее сообщалось, что недалеко от столицы Кении Найроби в земле появилась огромная трещина.

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