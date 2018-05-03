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СМИ узнали Россию в роли врага на учениях НАТО

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Вымышленная страна-противник на военных учениях в Эстонии сильно похожа на РФ, указывает The Washington Post.
Международные военные учения в Эстонии (архивное фото)
Международные военные учения в Эстонии (архивное фото)

В Эстонии прошли международные учения Locked Shields, в ходе которых солдаты НАТО отрабатывали ответ на кибератаку со стороны вымышленной страны, которая имеет сильное сходство с Россией, пишет The Washington Post.

Отмечается, что по плану учений, в результате действий хакеров Кримзонии другая вымышленная страна Берилия осталась без мобильной связи и водоснабжения.

Кроме того, была атакована энергосистема, а на улицах городов появились протестующие, занимающиеся "подрывной деятельностью".

По сценарию, помимо этого, хакеры взламывают беспилотник, который падает на базе НАТО и приводит к жертвам среди солдат.

Издание отмечает, что в Кримзонии угадывается Россия, учитывая, что в 2007 году, по мнению ряда киберэкспертов, Москва провела хакерские атаки на парламент Эстонии, местные СМИ, банки и интернет-провайдеров. 

Напомним, 2 мая в Эстонии стартовали крупнейшие военные учения за всю историю независимости страны.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии заявил, что Россия отрабатывала сценарий военной кампании против НАТО во время учений Запад-2017

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Теги: Россия, НАТО, Эстония, кибератака, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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