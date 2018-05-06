Умер известный пропагандист, основатель Anna News

Марат Мусин работал на Евромайдане и на оккупированных территориях Украины, продвигая идеи "русского мира" через собственное информагентство.

В субботу, 5 мая, умер известный российский пропагандист Марат Мусин, который основал информагентство Anna News.

Эту информацию подтвердили в Твиттере агентства.

“#AnnaNews с прискорбием сообщает о смерти основателя и лидера нашего агентства Марата Мазитовича Мусина. Приносим искренние соболезнования всем родным, близким и друзьям. Вечная память“, - говорится в сообщениию

Смерть настигла Мусина в Казани, во время сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов “Союз-2018 — Наследники Победы“. Окончательные выводы по поводу причины озвучат позже, предварительно, - тромбофлебит.

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Марат Мусин по образованию доктор экономических наук, профессор, был заведующим кафедрой антикризисного и стратегического менеджмента Российского государственного торгово-экономического университета. Он основал агентство Anna News в 2011 году, причем зарегистрировал не в России, а в Абхазии. Это СМИ освещало события на Евромайдане, а затем и на Донбассе, с четкой целью - пропаганда “русского мира“.

По в России по Мусину скорбят, в Украине смерть очередного пропагандиста празднуют.

Сегодня сдох кремлевский пропагандон Марат Мусин. В августе 2014-го он снимал репортаж где один российский Град обстреливает Луганск, а второй бьет в противоположную сторону, имитируя “ответку“. Хорошо что эта конченая мразь наконец-то отправилась в Ад pic.twitter.com/p5qIjsUJtJ — Фосфорная Горловка (@natohawks) 5 мая 2018 г.

Сегодня в аду выйдет выпуск передачи “Пока все дома“, где Марат Мусин приедет в гости в семью Моторыла и Гиви — НеуправляемаяРаисяВатушка (@cotton_blaster) 6 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что российский медиамагнат и советник главы РФ Владимира Путина Михаил Лесин был убит в Вашингтоне.