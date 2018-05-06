Переключиться на мобильную версию

Умер известный пропагандист, основатель Anna News

Комментариев: 1
Марат Мусин работал на Евромайдане и на оккупированных территориях Украины, продвигая идеи "русского мира" через собственное информагентство.
Марат Мусин работал против Украины на Донбассе
Марат Мусин работал против Украины на Донбассе
скриншот

В субботу, 5 мая, умер известный российский пропагандист Марат Мусин, который основал информагентство Anna News.

Эту информацию подтвердили в Твиттере агентства.

“#AnnaNews с прискорбием сообщает о смерти основателя и лидера нашего агентства Марата Мазитовича Мусина. Приносим искренние соболезнования всем родным, близким и друзьям. Вечная память“, - говорится в сообщениию

Смерть настигла Мусина в Казани, во время сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов “Союз-2018 — Наследники Победы“. Окончательные выводы по поводу причины озвучат позже, предварительно, - тромбофлебит.

Читай также: Украинские хакеры взломали Anna News

Марат Мусин по образованию доктор экономических наук, профессор, был заведующим кафедрой антикризисного и стратегического менеджмента Российского государственного торгово-экономического университета. Он основал агентство Anna News в 2011 году, причем зарегистрировал не в России, а в Абхазии. Это СМИ освещало события на Евромайдане, а затем и на Донбассе, с четкой целью - пропаганда “русского мира“.

По в России по Мусину скорбят, в Украине смерть очередного пропагандиста празднуют.

Ранее сообщалось, что российский медиамагнат и советник главы РФ Владимира Путина Михаил Лесин был убит в Вашингтоне.

Поделись:
Теги: Мусин, смерть, Anna News, Россия, пропаганда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
TRIGER25    06.05.2018, 10:41
Оценка:  +1
TRIGER25
Если внимательно почитать его биографию и проанализировать деятельность то - очень сомнительный и скользкий был тип ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь