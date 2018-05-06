Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку

Дмитрия Медведева в новом правительстве, скорее всего, заменит сам Медведев. Хотя не исключено, что Владимир Путин передумает и предложит другого кандидата.

В понедельник, 7 мая, российские правительство во главе с Дмитрием Медведевым уйдет в отставку. Медведев проработал премьером шесть лет и, вероятно, сохранит эту должность в новом Кабинете министров.

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Как сообщил Интерфаксу источник в Госдуме, уже в понедельник в нижней палате рассчитывают после инаугурации президента РФ Владимира Путина получить предложение о кандидатуре на пост председателя правительства, а на следующий день этот кадровый вопрос предполагается обсудить на заседании парламента.

По закону, сразу после инаугурации Путин должен издать указ о назначении и.о. премьер-министра, который в соответствии со статьей 116 Конституцией подписывает прошение об отставке Кабмина перед новым главой государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 4 мая воздержался от ответа на вопрос, определился ли Путин с кандидатурой нового премьер-министра и архитектурой будущего правительства. “В отношении архитектуры (правительства), то вы знаете, что такие кадровые и “архитектурные“ вопросы мы никогда не анонсируем“, - сказал он.

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Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский считает, что Медведев сохранит нынешний пост, поскольку он идеально подходит Путину.

“При всем уважении к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, я считаю, что стране нужно сильное и независимое правительство. Я практически уверен, что этого не будет. Потому что сильный премьер тут же будет восприниматься как преемник. А этого не захочет ни президент, ни его окружение“,— отметил политолог.

Путин также не анонсировал, кто войдет в новое правительство РФ, однако еще 1 марта, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, он рассказал о задачах для нового кабинета. Приоритетом будет подготовка комплексного плана модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны.

Также будущее правительство должно подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего возраста и заняться формированием стабильных налоговых условий, которые должны быть зафиксированы на предстоящие годы и при этом не сдерживать, а стимулировать экономический рост.

Ранее СМИ называли возможных преемников Медведева.