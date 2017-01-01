Королевская семья показала новые фотографии принца Луи

Кенсингтонский дворец обнародовал фотографии новорожденного принца Луи Артура Чарльза с сестрой Шарлоттой.

Одно фото было сделано 2 мая, в день рождения принцессы Шарлотты, которой исполнилось три года. На нем она трогательно обнимает и целует своего младшего брата.

Еще на одной фотографии, сделанной 26 мая, принцу Луи три дня. Оба снимка сделала герцогиня Кембриджская в Кенсингтонском дворце.

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Пресс-служба Кенсингтонского дворца заявила, что принц Уильям и Кэтрин были очень рады поделиться этими детскими фото.

Принц Луи Артур Чарльз

“Их королевские высочества хотят поблагодарить простых жителей за полученные теплые пожелания после рождения принца Луи и ко дню рождения принцессы Шарлотты“, - говорится в сообщении.

Второй сын супругов родился 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне. Принц Луи - пятый в очереди на престол.

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Луи - одно из имен его брата, принца Джорджа. Артур - второе имя короля Георга VI, отца королевы. А Чарльзом зовут деда мальчика.