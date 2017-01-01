Переключиться на мобильную версию
bbc_logo

Королевская семья показала новые фотографии принца Луи

Комментариев: 0
Кенсингтонский дворец обнародовал фотографии новорожденного принца Луи Артура Чарльза с сестрой Шарлоттой.
Луи Артур Чарльз с сестрой Шарлоттой
Луи Артур Чарльз с сестрой Шарлоттой

Одно фото было сделано 2 мая, в день рождения принцессы Шарлотты, которой исполнилось три года. На нем она трогательно обнимает и целует своего младшего брата.

Еще на одной фотографии, сделанной 26 мая, принцу Луи три дня. Оба снимка сделала герцогиня Кембриджская в Кенсингтонском дворце.

Читай также: Почему у британской королевы два дня рождения?

Пресс-служба Кенсингтонского дворца заявила, что принц Уильям и Кэтрин были очень рады поделиться этими детскими фото.

Принц Луи Артур Чарльз
Принц Луи Артур Чарльз

“Их королевские высочества хотят поблагодарить простых жителей за полученные теплые пожелания после рождения принца Луи и ко дню рождения принцессы Шарлотты“, - говорится в сообщении.

Второй сын супругов родился 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне. Принц Луи - пятый в очереди на престол.

Читай также: В Британии вышел комикс о любви принца Гарри и Меган Маркл

Луи - одно из имен его брата, принца Джорджа. Артур - второе имя короля Георга VI, отца королевы. А Чарльзом зовут деда мальчика.

 

BBC Украина
Читай также:
bbc_logo
Поделись:
Теги: Великобритания, принц, королевская семья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: bbc.co.uk

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь